Homem morre em acidente com moto 4 em Castelo de Paiva

Um homem de 43 anos morreu na tarde desta sexta-feira, quando a moto 4 em que seguia entrou em despiste, na EN 222, em Raiva, Castelo de Paiva.

O acidente aconteceu pouco depois da 16.30 horas, na variante à EN 222, que faz a ligação entre a freguesia de Pedorido e Castelo de Paiva. Ao que o JN apurou, Luís Monteiro, que reside com a esposa em Carcavelos, Santa Maria de Sardoura, terá ido visitar os pais a Canedo, também em Castelo de Paiva, de onde era natural.

Em circunstâncias que estão a ser investigadas pelas autoridades, a moto 4 conduzida por Luís Monteiro entrou em despiste, deixando o homem ferido com gravidade.

Pouco depois de os Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva terem chegado ao local e terem iniciado o socorro à vítima, Luís Monteiro entrou em paragem cardiorrespiratória.

"À nossa chegada a vítima estava feridade com gravidade, acabando por entrar em paragem cardiorrespiratória. Iniciamos as manobras de reanimação até à chegada da equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Santa Maria da Feira, que depois continuaram as manobras, mas a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu ainda no local", afirmou ao JN Joaquim Rodrigues, comandante dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva.