Homem de 31 anos morre em despiste de mota em Castelo de Paiva

Um jovem de 31 anos morreu, num despiste de mota, na noite de sexta-feira, em Castelo de Paiva.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva, o alerta foi dado pelas 20.03 horas e o despiste aconteceu no lugar da Fontela, na freguesia de Santa Maria de Sardoura.

À chegada ao local a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Os socorristas ainda fizeram manobras de reanimação até à chegada da viatura médica de emergência (VMER) do Vale do Sousa, mas o óbito acabou por ser declarado no local.