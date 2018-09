Idosa morre após carro cair em ravina em Castelo de Paiva

Fernanda Pinto 02 Junho 2018 às 11:54 Facebook

Twitter

Uma mulher de 82 anos morreu, na manhã deste sábado, num acidente de automóvel, em Castelo de Paiva, quando a viatura em que seguia se despistou e caiu numa ravina com cerca de três metros.

A condutora do carro, de 54 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Os Bombeiros de Castelo de Paiva receberam o alerta para o acidente, na localidade de Catapeixe, pelas 8.54 horas. Quando chegaram ao local, encontraram a condutora fora do carro e tiveram que desencarcerar a passageira, cujo óbito foi declarado pela equipa da VMER do Vale do Sousa. "A outra vítima foi transportada para o Hospital de Penafiel acompanhada por uma equipa de psicólogos", descreve fonte da corporação.

No local, estiveram duas ambulâncias e um carro de desencarceramento dos Bombeiros de Castelo de Paiva, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa e uma equipa de psicólogos das Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), assim como a GNR.