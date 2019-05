Pescador caiu ao Douro e morreu em Castelo de Paiva

Mónica Ferreira Hoje às 17:00 Facebook

Um pescador foi retirado sem vida, das águas do Rio Douro, em S. Martinho de Sardoura, Castelo de Paiva. O homem estava a pescar no rio, num bote, quando caiu.

O alerta foi dado pelas 15.50 horas da tarde desta terça-feira, pelo presidente da Junta de Freguesia de S. Martinho de Sardoura. Um homem que se encontrava próximo do local, no lugar de Covas, viu um barco à deriva, com peixe no interior e uma cana de pesca lançada e avisou o autarca de freguesia, que alertou os Bombeiros.

Foi mobilizada para o local uma equipa de quatro mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva, que iniciaram as buscas na água, enquanto uma outra equipa procurava o homem nas margens.

Cerca de uma hora depois, o homem foi encontrado, já sem vida, dentro de água, no local onde tinha caído.