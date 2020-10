Mais sete infetados no lar da Misericórdia de Castelo de Paiva

Mónica Ferreira Hoje às 14:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram detetados mais sete casos de covid-19 no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Paiva, dos quais cinco entre os utentes e dois entre os funcionários. No total existem atualmente na instituição 46 casos de infeção pelo novo coronavírus.

O primeiro caso foi detetado no dia 14 de outubro, numa utente, que realizou o teste quando se deslocou ao hospital após uma queda. Nessa altura, foram testados 48 utentes e 47 funcionários, tendo sido identificados 39 casos positivos, 26 entre os utentes e 13 entre os funcionários.

Esta terça-feira foram identificados mais cinco casos positivos entre os utentes e dois entre os funcionários, elevando para 46 o número total de infetados.

Desde que foram detetadas as infeções no lar da instituição, os casos positivos e negativos foram separados por pisos. Esta quinta-feira, dia 22 de outubro, será feita nova testagem a utentes e funcionários do lar.