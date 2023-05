Morreu o motorista de camião envolvido em acidente em Castelo de Paiva

Faleceu esta terça-feira o motorista do camião-cisterna que se despistou e caiu numa ribanceira, ao final da tarde da passada sexta-feira, na freguesia de Sobrado e Bairros, em Castelo de Paiva.

Tiago Couto, de 33 anos e residente em Marecos, no concelho de Penafiel, ficou gravemente ferido na sequência do acidente. Foi assistido no local pelos Bombeiros e transportado de helicóptero do INEM para o Hospital de São João, no Porto, mas não resistiu e faleceu na noite desta terça-feira.

Tiago Couto era motorista de pesados na empresa Restradas, de Penafiel, há cerca de meio ano e era ainda um apaixonado por motos. Fazia parte dos Bota Fumo, uma associação de motards de Guilhufe, no concelho de Penafiel, que esta quarta-feira deixou uma mensagem de homenagem a Tiago Couto, na sua rede social Facebook. "A tua alegria contagiante sempre animou a Casa Bota Fumo. Sentidas condolências à família. Quando um dos nossos parte, todos ficamos mais pobres", escreveram.

PUB

Também o Moto Clube Amigos do Arpanho, um grupo de Paredes do qual Tiago fazia parte, lhe prestou homenagem. "Nunca serás esquecido por todos nós, hoje os arpanhos estão de luto por um amigo, um companheiro e acima de tudo um ser humano incrível. Nunca serás esquecido eternamente o nosso "Bandido" serás sempre lembrado e um dia iremo-nos encontrar todos nas curvas do céu", escreveram também no Facebook.

Tiago Couto era o mais novo de três irmãos e residia com a família na freguesia de Marecos, no concelho de Penafiel.