Motociclista morre em colisão em Castelo de Paiva

Um homem de 40 anos morreu na sequência de uma violenta colisão entre a mota que conduzia e uma carrinha ligeira de mercadorias, em Castelo de Paiva.

O acidente aconteceu por volta das 6:30 da manhã deste sábado na Estrada Municipal 223, em Carangosa, Santa Maria de Sardoura, quando o motociclo e a carrinha embateram violentamente.

"À nossa chegada tínhamos dois feridos, um deles, o condutor da mota, com maior gravidade", contou ao JN Joaquim Rodrigues, comandante dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva.

As vítimas começaram a ser assistidas no local pelos Bombeiros e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas o motociclista acabou por entrar em paragem cardiorrespiratória e não resistiu. "Demos início às manobras de reanimação, que se prolongaram por cerca de 45 minutos, mas ele não resistiu e o óbito foi declarado ainda no local", acrescentou o comandante.

O condutor da carrinha, que também sofreu ferimentos graves, foi transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local do acidente esteve ainda a GNR de Castelo de Paiva e uma equipa do Núcleo de Investigação de Crimes de Viação da GNR de Aveiro.

A vítima era natural do lugar da freguesia de Santa Maria de Sardoura, onde residia com a mulher e um filho menor.