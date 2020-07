Fernanda Pinto Hoje às 09:22 Facebook

Oito empresas destruídas com prejuízos brutais. Governantes prometeram medidas que asseguram empregos.

As contas ainda estão longe de ser fechadas, mas a estimativa é que os prejuízos causados pelo fogo que anteontem destruiu oito empresas em Castelo de Paiva sejam superiores a 20 milhões de euros, diz o presidente da Câmara, Gonçalo Rocha. Só no caso da maior empregadora do concelho, a Bradco, as perdas serão de oito milhões.