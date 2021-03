"Telefonavam-me de madrugada a pedir dinheiro da indemnização"

João Paulo Costa Hoje às 08:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel e Maria ficaram sem um filho, que seguia num dos carros caídos ao rio. Nem o dinheiro recebido pela morte teve paz.

Se Manuel Gonçalves pudesse usava as navalhas com que faz a barba aos clientes para cortar "a mágoa e a revolta" que sente há 20 anos pela morte do filho. Sentado na cadeira da barbearia em Cortinhas, Sardoura, o homem de 63 anos podia usar o rádio com cassetes para puxar a fita atrás até carregar na tecla daquele domingo em que foi acordado pela mulher. "Põe-te aí descansado, olha que caiu a ponte e o nosso filho não está em casa", atirou-lhe Maria, que adivinhou o pior. "Mal ouvi a notícia, soube que tinha perdido o meu filho. Há coisas que só uma mãe sente e eu disse logo ao meu marido, que não queria acreditar". O coração de Maria, onde "Paulito" se aconchegava tantas vezes, tinha disparado.