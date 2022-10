Bombeiro morre em colisão que cortou trânsito na A29

Um acidente envolvendo dois camiões, esta tarde, em Silvalde, Espinho, resultou numa vítima mortal e obrigou ao corte da A29 nos dois sentidos.

De acordo com fonte do Comando de Aveiro, o acidente que envolveu os dois pesados de mercadorias, "ocorreu ao quilómetro 36 no sentido Sul/Norte e há a lamentar uma vítima mortal", que é motorista e bombeiro de Esmoriz.

Há a registar um segundo ferido que está a ser avaliado pela equipa médica.

Estão no local os bombeiros de Esmoriz e equipas da VMER da Feira e de Gaia, assim como a GNR e elementos da concessionária.