Um acidente na A29, em Espinho, do qual resultou um ferido grave, obrigou ao corte do trânsito durante a manhã no sentido Norte/Sul. A circulação já foi restabelecida.

O acidente, que envolveu uma carrinha, ocorreu ao quilómetro 37.8, não permitindo a passagem de veículos.

Estão no local os bombeiros do concelho de Espinho, VMER e uma ambulância de emergência médica.