Três pessoas ficaram feridas em consequência de um acidente de viação, esta quinta-feira de manhã, em Espinho.

A colisão entre dois carros ligeiros ocorreu cercas das 10 horas na Rua de Cadeiras, freguesia de Anta.

As vítimas, três mulheres, entre os 25 e os 52 anos, foram assistidas no local pelos bombeiros do concelho de Espinho.

Duas mulheres foram para o Hospital de Gaia. A terceira não necessitou de se deslocar à unidade hospitalar.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.