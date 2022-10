Anta e Guetim aprovam proposta para desagregação da União de Freguesias

Na última sessão extraordinária da assembleia de freguesia realizada, ontem, em Guetim, os autarcas com representação neste órgão autárquico aprovaram, por unanimidade, a proposta de desagregação da União de Freguesias de Anta e Guetim.

Nove anos após a junção destas duas freguesias por força da "lei Relvas", como ficou conhecida a lei relativa à reorganização territorial de 2013, as populações destas duas freguesias mostraram o seu desejo de desagregação comparecendo em grande número a esta assembleia.

Na proposta estão presentes menções aos vários protestos da população e iniciativas levadas a cabo nos órgãos autárquicos em prol da reversão da reforma administrativa.

"Foi posta em causa a coesão territorial e o sentimento de pertença - em especial das gerações mais jovens - à sua Freguesia histórica, ao mesmo tempo que foram perdendo relevância, no contexto alargado de unidade territorial, as tradições, festividades e símbolos identitários de cada uma das Freguesias agregadas" é, ainda, referido no documento.

Realça-se, igualmente, que a agregação de freguesias "apenas reforçou as rivalidades entre as povoações [de Anta e Guetim] historicamente diferentes".

"A reorganização territorial imposta em 2013 redundou em erro, o qual tem vindo progressivamente a causar graves prejuízos e constrangimentos para a comunidade" justificou, por seu lado, Nuno Almeida, presidente da Junta da União de Freguesias de Anta e Guetim.

O autarca adiantou que, nos últimos anos, esta União de Freguesias foi sujeita a uma "redução de cerca de 54% do financiamento por parte do município de Espinho em comparação com o somatório do financiamento das Freguesias em separado".