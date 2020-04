Autarca de Espinho contra proibição de divulgação de dados de Covid-19 às câmaras

Salomão Rodrigues Hoje às 12:05 Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira, diz que se trata de uma autêntica "lei da rolha" a decisão do Ministério da Saúde em impedir os delegados de saúde de disponibilizarem informação diária sobre a evolução da Covid-19 aos autarcas dos diferentes concelhos.

Afirma o autarca que, desta forma, fica a comissão municipal de Proteção Civil de Espinho "impossibilitada de continuar a informar a população dos dados epidemiológicos relativos a Espinho".

Dados disponibilizados esta sexta-feira pela autarquia de Espinho Foto: DR

"Sou frontalmente contra esta medida", diz Pinto Moreira, considerando que a situação "assume particular gravidade quando se trata de vedar informação imprescindível à própria Autoridade de Proteção Civil territorialmente competente, o Presidente da Câmara Municipal, e ainda ao órgão com competências de direção, coordenação institucional e Comissão Municipal de Proteção Civil".

Adianta que tal facto "constitui-se como um obstáculo à tomada de decisão e capacidade de antecipação de medidas de contingência como as que têm vindo a ser atempadamente implementadas", "muitas delas ainda antes de indicações oficiais por parte das Autoridades de Saúde, apesar de mais tarde as reconhecerem e as adotarem".

Motivos que levam o presidente a considerar "impensável" que a Autoridade de Saúde se abstenha de disponibilizar a informação mais apurada que possui, não concordando que as autoridades de proteção civil municipais sejam remetidas para "um boletim que diariamente é disponibilizado à população, mas que contém apenas dados parciais, altamente discrepantes com a realidade".

Garante que a Comissão Municipal de Proteção Civil de Espinho "não abdicará desse direito" e, nesse sentido que dá conta pública da sua "estupefação". "Vamos naturalmente interpelar o Ministério da Saúde e do Ministério da Administração Interna sobre este assunto", garantiu Pinto Moreira.