Autarquia recolhe equipamento informático para distribuir aos alunos de Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Espinho vai criar uma bolsa de equipamentos informáticos para distribuir pelos alunos do concelho. A iniciativa arranca na próxima quinta-feira, com a autarquia a apelar à solidariedade social dos munícipes e das empresas nas possíveis dádivas de equipamentos.

O projeto, designado "Educa ON", pretende recolher o máximo possível de equipamentos, como computadores, impressoras, tablets, telemóveis com acesso à internet e seus acessórios.

A Câmara Municipal esclarece que a iniciativa da Divisão de Educação e Juventude e da Divisão de Cultura e Museologia com o apoio dos Agrupamentos de Escolas do concelho pretende apoiar o ensino à distância, "através da recolha de material informático destinado a alunos que não possuem este tipo de equipamento".

O ensino à distância tornou-se numa modalidade imprescindível no atual momento de pandemia. Garantir o acesso à educação a todos os alunos dos vários graus de ensino, "é um desígnio nacional, ao qual o Município se juntou para minimizar a dificuldade que algumas famílias apresentam garantindo assim igualdade de oportunidades entre todos".

Para Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho com o pelouro da educação, uma das grandes preocupações da autarquia é "a educação, o combate ao insucesso escolar e a criação de igualdade de oportunidades".

O programa "Educa ON" permitirá criar uma bolsa de equipamentos informáticos para serem distribuídos pelos alunos "de todos os graus de ensino escolar do concelho de Espinho", esclareceu.

Para além do apoio direto aos alunos, o projeto terá, ainda, como objetivo, dotar as escolas com os equipamentos informáticos necessários ao ensino à distância.

"Nos últimos anos houve um grande desinvestimento por parte do Estado em equipamentos informáticos. Muitos dos computadores existentes estão obsoletos ou avariados".

"Estamos convictos que a sociedade civil e empresas se juntarão a esta causa de solidariedade social e de partilha", afirmou Vicente Pinto.

O material deverá ser entregue, a partir de quinta-feira, nas instalações da Escola EB 2/3 Sá Couto, na Rua 34, n.º 934. A recolha deverá recorrer de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 13 horas.