Barco de pesca naufraga em Espinho e faz um ferido

Um barco de pesca artesanal naufragou, esta quarta-feira à tarde, em Espinho, quando se preparava para entrar no mar. Um dos três ocupantes foi transportado para o Hospital de Gaia devido aos ferimentos sofridos.

A pequena embarcação estava a entrar no mar, em Silvalde, quando uma onde acabou por atingir o barco, fazendo com que este virasse. A embarcação naufragou em plena zona de rebentação, ferindo assim um dos três ocupantes, que conseguiram sair daquela zona pelo próprio pé.

Foram assistidos no local pelos Bombeiros do concelho de Espinho, tendo o elemento que sofreu ferimentos maiores sido transportado para o Hospital de Gaia. A embarcação foi, entretanto, rebocada para a zona do areal e a Policia Marítima deslocou-se ao local para tomar conta da ocorrência.

A pesca artesanal em Silvardes é uma prática comum, não havendo nos últimos anos registo de problemas mais sérios.

Apesar de serem homens com muitos anos de mar e experiência acumulada, o "o risco é sempre uma constante da profissão", lembrava um dos pescadores, ao JN.