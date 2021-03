BE quer mudanças nos apoios do Estado aos trabalhadores dos casinos 

Salomão Rodrigues Hoje às 12:53 Facebook

Duas semanas depois de ter reunido com os trabalhadores dos casinos, em Espinho, o Bloco de Esquerda voltou, esta segunda-feira, ao mesmo local para reiterar a necessidade de mudanças no acesso destes profissionais aos apoios do Estado.

Depois da presença do deputado Moisés Ferreira, no passado dia 5, na manhã de hoje foi a vez de a coordenadora do BE, Catarina Martins, reunir com os trabalhadores para garantir que vai promover, junto do Governo, alterações relacionadas com a carreira contributiva.

Está em causa o facto de estes trabalhadores declararem e pagarem imposto sobre as gorjetas que recebem, uma parte significativa dos seus rendimentos mensais, mas de estes mesmos descontos não serem considerados pelo Estado no pagamento de apoios como o presente regime de Lay-off.

"Há algo de muito errado as vossas gorjetas contarem para o IRS e depois fazerem de conta [o Estado] de que não existem. Vamos lutar para que o Estado reconheça que as gorjetas são parte do salário", disse Catarina Martins.

Ou seja, o BE dá voz aos trabalhadores, exigindo que os descontos sejam tidos em conta, por exemplo, nos cálculos do pagamento do lay-off.

A coordenadora considera que "a remuneração [incluindo as gorjetas] tem que ter efeito na carreira contributiva". Garantiu ainda que irá elaborar, nos próximos dias, "proposta para alteração do vosso estatuto laboral, que proteja os vossos direitos". "Para que as gorjetas não sejam uma desculpa para os salários serem baixos", referiu