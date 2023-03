Bombeiros de Espinho: "Muitas vezes, os pedidos de socorro têm causas sociais"

Projeto dos Bombeiros do Concelho de Espinho já permitiu identificar dezenas de situações que foram encaminhadas para entidades de apoio. "Desta forma, estamos também a salvar vidas", diz a mentora.

Nem só de respostas a episódios de emergência se faz o dia a dia dos Bombeiros do Concelho de Espinho. Confrontados cada vez mais com situações de pessoas sem retaguarda familiar ou social adequada, decidiram implementar um novo procedimento que identifica e encaminha de forma célere esses casos para as instituições de apoio. E o projeto já permitiu sinalizar mais de 70 situações, que de outra forma continuaram na sombra e sem a devida atenção.

No socorro diário, os bombeiros são confrontados com pessoas que, depois de assistidas no hospital, não têm o apoio necessário. Há doentes, entre os quais idosos, que ficam sozinhos. E vítimas de violência doméstica que ficam desprotegidas após o regresso a casa.