Bombeiros e nadadores salvadores salvam mulher em paragem cardiorrespiratória

Salomão Rodrigues Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A pronta intervenção de nadadores salvadores e elementos do dispositivo de salvamento aquático do Corpo de Bombeiros do Concelho de Espinho conseguiu salvar, na tarde desta segunda-feira, uma mulher que entrou em paragem cardiorrespiratória quando se encontrava na Praia da Baía.

A mulher, de 68 anos, foi assistida pelos nadadores salvadores que iniciaram as manobras de suporte básico de vida e ativaram o dispositivo de salvamento aquático do Corpo de Bombeiros do Concelho de Espinho.

O primeiro meio a chegar foi a mota de água de salvamento, que estava dentro de água, seguida da equipa da Mota 4x4 que também estava nas imediações.

A moto 4x4, onde se encontravam os elementos dos bombeiros, possui um desfibrilhador automático externo que foi usado de imediato, tendo administrado um choque à vítima.

Cerca de um minuto depois, a mulher recuperou o pulso e o estado de consciência. Foi assistida pela equipa de ambulância que chegou, entretanto, ao local, assim como os elementos da VMER de Gaia (INEM).

"Estes desfechos positivos são extremamente raros e o sucesso deve-se ao rápido início de manobras de reanimação e à utilização de um desfibrilhador nos primeiros 3 a 4 minutos após a paragem cardiorrespiratória acontecer, como foi o caso", explicou, ao JN, o comandante dos bombeiros, Pedro Louro.