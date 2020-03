Salomão Rodrigues Hoje às 12:41, atualizado às 13:46 Facebook

O corpo do homem, com cerca de 50 anos, encontrado esta sexta-feira de manhã preso sobre as rochas do paredão de Silvalde, Espinho, foi já resgatado.

O resgate foi efetuado pelos bombeiros do concelho de Espinho. O INEM de Gaia e a Polícia Marítima estiveram também no local.

A Polícia Judiciária foi chamada para proceder às necessárias averiguações, devendo o cadáver ser transportado para o Instituto de Medicina Legal, no Porto.