Salomão Rodrigues Hoje às 08:51

A previsão orçamental da Câmara de Espinho para 2022 aponta para um défice de 7,5 milhões de euros, segundo as contas do novo Executivo camarário.

Essa verba estará relacionada, maioritariamente, de acordo com a mesma fonte, com as obras em curso na cidade, como a requalificação do canal ferroviário de Espinho (ReCaFE). O novo Executivo socialista irá, por isso, promover uma auditoria às contas do município.