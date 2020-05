Câmara de Espinho entrega 300 batas reutilizáveis a instituições do concelho

Salomão Rodrigues Hoje às 20:27 Facebook

Um total de 300 batas impermeáveis e reutilizáveis foram entregues, esta sexta-feira, pela Câmara Municipal de Espinho a várias instituições do concelho, no âmbito das medidas do Programa de Emergência Municipal COVID 19.

O Lar de S. José do Centro Social de Paramos, o Lar de Santiago em Silvalde, o Lar de S. Francisco de Assis, a Cerci Espinho, a Santa Casa da Misericórdia e a Paróquia de Espinho foram as instituições contempladas com o material.

A entrega, efetuada pelo presidente da Câmara, Pinto Moreira, acompanhado da Vereadora da Acão Social, Lurdes Ganicho, e de elementos que fazem parte da Proteção Civil Municipal, teve como critérios o número de colaboradores que prestam serviço em cada uma das instituições, assim como o número de utentes internos e em domicílio.

"A entrega deste material é o reconhecimento do excelente e inestimável contributo que as instituições de solidariedade social e as paróquias do concelho têm dado ao longo destes meses de pandemia às pessoas e às famílias mais vulneráveis", Justificou Pinto Moreira.

O autarca afirmou que crise sanitária e a crise económica "exigem que todos os recursos públicos disponíveis sejam destinados a apoiar as pessoas mais atingidas pelas consequências da pandemia num trabalho conjunto com as instituições de solidariedade".

Deste lote de equipamento adquirido pela Câmara Municipal de Espinho há, ainda, uma parte que será destinada a funcionários municipais que se ocupam da higiene e limpeza de equipamentos e que exercem a atividade em espaços públicos com risco de contágio pessoal.