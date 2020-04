Camião imobilizado em cratera após aluimento de piso em Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Um camião da Câmara Municipal de Espinho ficou imobilizado numa cratera, depois de o piso ter cedido. Um trabalhador ao serviço da EDP ficou ferido.

O aluimento do piso ocorreu no cruzamento das ruas 18 com a 19, numa zona de obras de requalificação do saneamento, quando circulava a viatura da autarquia.

Há suspeitas de que uma conduta possa ter sido quebrada, levando à libertação de gás. Um trabalhador ao serviço de um piquete da EDP ficou ferido depois de ter desmaiado repentinamente.

A vítima encontrava-se junto às obras, suspeitando-se que tenha inalado o gás libertado.

Os bombeiros do concelho de Espinho e de Esmoriz, assim como a PSP, deslocaram-se ao local. Uma viatura pesada com grua foi destacada para o local para proceder à retirada do camião da Câmara Municipal.