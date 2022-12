Uma viatura ligeira ficou destruída pelas chamas, esta terça-feira de manhã, em Espinho.

O incêndio na viatura ocorreu por volta das 7.30 horas, na rua 2, freguesia de Silvalde. Não há feridos a registar.

Estiveram no local os Bombeiros do Concelho de Espinho e a PSP que procede à investigação das causas do incêndio na viatura.