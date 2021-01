Escapou ileso depois de comboio embater contra carro em Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 15:17 Facebook

A circulação na Linha ferroviária do Norte esteve temporariamente interrompida, na tarde deste sábado, em Espinho, depois de uma viatura ligeira ser atingida pelo comboio numa passagem de nível do concelho. O condutor escapou ileso.

Ao preparar-se para atravessar a passagem de nível do apeadeiro do campo do golf, o carro foi atingido pelo comboio que circulava no sentido Porto-Lisboa. O condutor alega que a cancela da passagem de nível não estaria para baixo, versão que está a ser investigada pelas autoridades.



A Refer não registou qualquer falha no sistema, mas continua a investigar testemunho sobre a alegada falha na cancela, esclareceu ao JN.



Os bombeiros do concelho de Espinho e uma ambulância do INEM estiveram no local, mas o condutor não sofreu, aparentemente, qualquer ferimento, recusando a deslocação ao Hospital para avaliação.

A PSP tomou conta da ocorrência.