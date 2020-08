Salomão Rodrigues Hoje às 20:04, atualizado às 20:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A linha do Vouga esta interrompida devido a um acidente na passagem de nível da Rua 42, em Espinho.

Um carro que terá passado aquela via com as cancelas em baixo sofreu um pequeno toque da composição, que se deslocava de Espinho para a Feira.

A mulher está a ser assistida no local pelo INEM.