Comércio de Espinho com novos horários na época natalícia

As lojas de Espinho, designadamente os estabelecimentos que aderiram à campanha "Eu Compro no Comércio Local", têm novos horários nesta época de Natal.

Assim, de segunda a sexta-feira o encerramento será às 20 horas, enquanto aos sábados e domingos as portas fecham às 13 horas.

Nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, o horário de funcionamento vai prolongar-se até às 22 horas.

A Câmara apela às compras no comércio tradicional, quer como forma de apoiar a economia local, quer como maneira de evitar os aglomerados nos centros comerciais.

"São cumpridas todas as normas da Direção-Geral de Saúde, sendo a cidade segura em termos sanitários. O comércio em Espinho observa e cumpre as regras de distanciamento e higiene com as melhores práticas", garante a Autarquia.

Ainda no âmbito da campanha "Eu compro no comércio local", inserida nas novas medidas de apoio ao setor, a Loja Interativa de Turismo também terá um novo horário até 8 de janeiro de 2021. Nos dois próximos fins de semana (dias 19, 20, 26 e 27 de dezembro) estará aberta das 9 às 13 horas. De segunda a sexta-feira, funcionará das 9 às 13 e das 14 às 17 horas.