Construção do Estádio Municipal de Espinho arranca dia 1

Salomão Rodrigues Hoje às 17:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A assinatura do auto de consignação, que marca o arranque da obra de construção do Estádio Municipal de Espinho, está marcada para 1 de fevereiro. A obra deverá ficar pronta dentro de dois anos, mas em 2022 o Sporting de Espinho já deverá poder usar as instalações.

Depois do recente visto do Tribunal de Contas para esta obra, orçada em 4,47 milhões de euros, o Executivo liderado por Pinto Moreira vai assinar, na próxima segunda-feira, no estaleiro da obra que ficará instalado no parque de estacionamento do Complexo de Ténis de Espinho, o respetivo auto de consignação, marcando formalmente o início das obras.

O Estádio Municipal, da autoria do arquiteto Rui Lacerda (1954-2018) e do seu filho Diogo Lacerda, ficará localizado em terrenos contíguos ao Parque da Cidade, Complexo de Ténis e Nave Polivalente.

"Vamos construir um estádio moderno, funcional e adaptado aos novos tempos para as competições oficiais de futebol", justificou, há dias, o presidente da Câmara Municipal, Pinto Moreira.

Irá permitir combater uma das principais lacunas do Sporting Clube de Espinho, que está sem estádio próprio desde 2018.

A equipa utilizou, a título de empréstimo, o campo do clube vizinho de Fiães, na Feira, jogando, atualmente, no campo da Associação Desportiva Ovarense.