Crianças com urticária e erupções cutâneas após banho em praia de Espinho

Oito crianças foram assistidas, esta quarta-feira, na praia da Baía, em Espinho, com sintomas de reação alérgica, depois de terem estado na água.

As crianças, com idades entre os sete e os dez anos e oriundas de São João da Madeira, foram assistidas na praia e transportadas para o hospital de Gaia, por precaução, por decisão da equipa médica que acorreu ao local, revelou, ao JN, Pedro Louro, comandante dos Bombeiros do Concelho de Espinho. Entre os sintomas reportados estão urticária e erupções cutâneas.

Os banhos estão interditos entre a praia da Baía e a praia da 37, enquanto se aguarda por resultados das análises qualidade da água realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente. Segundo revelou Pedro Louro, a câmara de Espinho faz análises regulares à qualidade da águas das praias do concelho e os último resultados, obtidos na semana passa, não mostraram qualquer anomalia. Ainda se aguarda pelos resultados das amostras recolhidas na terça-feira.

No local esteve a Polícia Marítima, Bombeiros do Concelho de Espinho, Bombeiros da Aguda e uma viatura médica do INEM.