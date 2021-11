Custos com estádio de Espinho podem atingir oito milhões de euros

Salomão Rodrigues Hoje às 09:26 Facebook

Estrutura não está terminada, mas já sofreu uma derrapagem de cerca de 40%. Projeto inicial nem iluminação incluía.

O futuro Estádio Municipal de Espinho deverá ultrapassar em cerca de 40% o valor da adjudicação. A estrutura desportiva, que leva quatro meses de atraso e não tem plano de execução, pode custar oito milhões de euros aos cofres da Autarquia.

De acordo com as contas apresentadas, anteontem, pelo novo executivo socialista, numa sessão pública para balanço do primeiro mês de governação, o Estádio Municipal de Espinho vai necessitar de mais dinheiro para ficar concluído, e não foram previstos encargos financeiros com alguns equipamentos imprescindíveis, como iluminação.