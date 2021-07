Salomão Rodrigues Hoje às 12:45 Facebook

Quatro pessoas, incluindo um bombeiro, ficaram feridas em consequência de um incêndio num apartamento em Espinho, esta sexta-feira de manhã.

O incêndio ocorreu num apartamento situado no cruzamento da rua 30 com a 33. Quatro pessoas foram assistidas por inalação de fumos, incluindo um operacional dos Bombeiros do Concelho de Espinho, que estão a combater o fogo.

As chamas estão controladas.