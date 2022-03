Duas mulheres, mãe e filha de 83 e 54 anos, foram assistidas pelos Bombeiros do concelho de Espinho, ao início da tarde desta segunda-feira, na sequência de um incêndio numa habitação.

As chamas atingiram o res do chão da casa, no Lugar da Marinha, em Silvalde.

As duas mulheres tiveram de ser assistidas pelos bombeiros devido à inalação de fumos.

A PSP esteve no local.