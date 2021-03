Empresário anónimo oferece 90 refeições diárias a carenciados de Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 11:20 Facebook

Um empresário anónimo ofereceu cerca de 20 mil euros à Paróquia de Espinho que serão aplicados no fornecimento de 90 refeições diárias, confecionadas por 35 restaurantes de Espinho. Este apoio, que é coordenado pela Câmara Municipal, vai ter como beneficiários pessoas e famílias vulneráveis identificadas pela paróquia e autarquia.

A iniciativa, designada de "juntos somos fortes" teve início no dia 1 de março e prolonga-se até à Páscoa, dia quatro de abril.

Para além do apoio aquém mais precisa, também os restaurantes locais têm na iniciativa uma oportunidade de minimizar as dificuldades que estão a enfrentar e aliviar, ao mesmo tempo, a habitual azáfama na Cantina Social e os voluntários da Paróquia de Espinho.

Diariamente, um dos restaurantes entrega as refeições na paróquia. São, depois, os voluntários que as embalam e organizam a distribuição pelas famílias e pessoas identificadas como necessitadas.

Nesta logística de apoio e transporte, a Câmara Municipal de Espinho disponibiliza viaturas e alguns colaboradores.

De acordo com a autarquia, todos os restaurantes em funcionamento foram convidados a aderir à iniciativa. "Responderam e aceitaram 35 estabelecimentos locais".

Depois, o pagamento das refeições é feito pela paróquia com a verba recebida do empresário anónimo.

"Os difíceis tempos que o país atravessa com forte impacto na sobrevivência das pessoas e das famílias exigem o contributo e a solidariedade de todos, porque, de facto, juntos somos mais fortes", justificou o presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira.

O autarca considera esta iniciativa deverá ser "um exemplo a seguir por outras entidades empresariais com sentido solidário e com responsabilidade social" e faz questão de "agradecer" o "esforço e a resiliência dos empresários da restauração, fortemente penalizados com a pandemia".

Pinto Moreira enaltece, ainda, a "competência e a atenção permanente que os voluntários e o pároco de Espinho, Padre Artur Pinto, têm dado às pessoas mais vulneráveis e carentes de meios de sobrevivência".