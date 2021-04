Equipamento portátil faz "raio-x" em casa dos habitantes de Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 16:46 Facebook

Um equipamento moderno, "ultraportátil", estará disponível nos próximos dias no concelho de Espinho para exames de imagiologia em casa de munícipes com mobilidade reduzida ou acamados. Cancro do pulmão e pneumonias estão entre as várias patologias capazes de serem detetadas em poucos minutos.

Tem menos de quatro quilos e pode ser transportado num pequeno saco por um técnico especializado. Usa tecnologia de ponta, recorrendo a algoritmos (inteligência artificial) que identificam precocemente os vários tipos de doenças, fornecendo rapidamente esses mesmos dados aos médicos, através de uma simples aplicação de telemóvel.

O equipamento, disponibilizado através de uma parceria entre a Câmara de Espinho e a Fujifilm-Europa, será direcionado para o diagnostico pulmonar, permitindo a identificação de cancro do pulmão, problemas relacionados com a infeção por Covid-19, pneumonias e tuberculose, entre outras.

No caso do cancro do pulmão e de acordo com os técnicos, o diagnóstico precoce permitido pelo aparelho "aumenta a taxa de sobrevivência de 4% para 78%".

Estará ao serviço do ACES Espinho/Gaia, para "utilização exclusiva dos utentes do Serviço Nacional de Saúde no concelho de Espinho".

"É um projeto inovador que aproveita um equipamento ultraportátil, extraordinariamente inovador", explicou o presidente da Câmara Municipal de Espinho na assinatura do protocolo que decorreu na manhã de hoje.

Pinto Moreira refere que as três unidades de saúde familiar e o centro de saúde, em Espinho, terão desta forma um equipamento capaz de fornecer o diagnostico dos munícipes que se encontram em casa ou, por exemplo, numa unidade residencial de seniores.

"Durante um ano a Fujifilm fornece o equipamento e o técnico, assim como a necessária carrinha. A Câmara vai disponibilizar um funcionário e o combustível utilizado na viatura", explicou.

O presidente fez questão de reiterar que se trata de um serviço "a custo zero", disponibilizado pela referida empresa. Durante este período, a Fujifilm irá monitorizar os resultados práticos deste seu equipamento junto da população.