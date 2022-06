Espinho assegura nadadores-salvadores em todas as praias

Espinho tem já assegurada a vigilância de todas as praias do ​​​​​​​concelho, num total de 15 nadadores salvadores e uma moto 4x4 da Associação de Nadadores-Salvadores SafetyNor.

Desde o início da época balnear que a vigilância das 12 praias de Espinho está assegurada em pleno. Contudo, o dispositivo passará ainda a contar com 22 nadadores salvadores nos meses de julho e agosto.

Um serviço que "conta com o apoio financeiro da autarquia para melhorar as condições dos nadadores-salvadores e aproximá-las dos concelhos vizinhos, fixando assim os recursos humanos no nosso concelho" justifica, em comunicado, a Câmara Municipal.

As praias de Espinho contam ainda com um Dispositivo de Salvamento Aquático (DSA) do Corpo de Bombeiros do Concelho de Espinho composto por um veículo e uma mota de água de salvamento com um operador em terra, um operador de mota de água e um recuperador.

"Este dispositivo destina-se a intervir em toda a área não vigiada e a apoiar os nadadores-salvadores nas situações mais complexas".

A autarquia esclarece, ainda, que o DSA e todos os postos de vigia dos nadadores-salvadores "estão interligados por uma rede rádio municipal que permite a rápida mobilização de meios em caso de necessidade, e a mobilização de outros meios e entidades como ambulâncias, o INEM e a Capitania do Porto do Douro, todos através da Sala de Operações e Comunicações instalada no Corpo de Bombeiros".

A articulação institucional entre ambas as entidades é assegurada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil que, pela avaliação de risco decorrente das previsões meteorológicas, "solicitou o pré-posicionamento do DSA já antes do início da época balnear durante os fins de semana de maio, e em permanência desde o dia 4 de junho".

"Apesar do dispositivo robusto existente, o comportamento individual de prevenção continua a ser o fator mais importante, nomeadamente quanto ao respeito pela cor das bandeiras dos postos de praia e à ida a banhos apenas em áreas vigiadas", faz questão de lembrar a Câmara de Espinho.