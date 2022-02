Espinho encerra Centro de Vacinação no final de fevereiro

O centro de vacinação de Espinho deverá encerrar no próximo dia 27 de fevereiro. A redução da atividade é a justificação avançada pela autarquia.

A Câmara Municipal informa que a operação neste Centro de Vacinação de Espinho (CVC) "será gradualmente reajustada para uma menor escala de procura durante o mês de fevereiro, estando o seu encerramento previsto para 27 de fevereiro".

O município de Espinho lança, por isso, "um forte apelo a todos aqueles que ainda não se vacinaram ou não têm o seu esquema de vacinação completo para que, nas próximas semanas, procurem o CVC de Espinho para se vacinarem".

Desde a reabertura do CVC de Espinho, a 17 de novembro, a autarquia diz que o município "tem estado fortemente envolvido no apoio ao processo de vacinação, de testagem e no acompanhamento de casos positivos e contactos de risco".

Com a criação da Task Force Municipal, que envolve mais de 30 funcionários da autarquia, e após 73 dias de operação do CVC e 24 dias de apoio à Unidade de Saúde Pública, foram registadas mais 30 mil inoculações e perto de 5 mil contactos a utentes positivos, acrescido dos respetivos contactos de risco.

Perante estes números, "a avaliação feita pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e pelas autoridades de saúde locais revela estarmos numa fase final do processo de vacinação".

"Restando cerca de 2500 utentes elegíveis por vacinar [excluindo positivos, recusas e utentes que já têm o esquema de vacinação completo, apesar de só terem duas doses de vacina]", esclarece a autarquia.