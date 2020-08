Espinho prolonga época balnear até 13 de setembro

Salomão Rodrigues Hoje às 16:52, atualizado às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A época balnear, que oficialmente termina em 30 de agosto, vai ser alargada até ao dia 13 de setembro nas praias do concelho de Espinho.

A decisão foi tomada pela Câmara Municipal por proposta da APA-Agência Portuguesa do Ambiente.

O vereador Quirino Jesus garante que o município de Espinho "vai apoiar os concessionários das praias, suportando os encargos com os nadadores-salvadores".

Justifica que este alargamento "implica custos adicionais para os quais os concessionários não estão preparados, nem interessados em assumir mais encargos".

Lembra que, para estes, acresce a despesa com a contratação de funcionários e, principalmente, com os nadadores-salvadores.

"A Câmara decidiu por isso minimizar esses custos garantindo o financiamento dos nadadores-salvadores", reiterou.

O autarca refere, ainda, que as praias do concelho vão contar com o Dispositivo de Salvamento Aquático (DAS) até final do mês de setembro, assegurado pelos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho.

Paralelamente, será mantida a presença de dois nadadores salvadores na Praia da Baia, aos fins de semana, depois de 13 de setembro e até ao final desse mês.

"As condições climatéricas serão favoráveis para a prática balnear nas próximas semanas o que justificou a proposta da APA", acrescentou Quirino Jesus, referindo que, em Espinho, os veraneantes "têm, de uma forma geral, respeitado e acatado as indicações e normas estabelecidas".