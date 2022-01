Espinho reforça call center de atendimento a doentes covid

Salomão Rodrigues Hoje às 17:58 Facebook

A Câmara de Espinho alocou mais de 20 funcionários municipais para reforçar o call center da task force municipal contra a covid-19. Esta medida é uma resposta ao crescente número de casos positivos e à dificuldade da Unidade de Saúde Pública em rastrear todos os contactos de risco.

Desta forma, o rastreamento é assegurado diariamente pela autarquia, com supervisão da Autoridade de Saúde Local, entre as 9.30 horas e as 22.30.

A autarquia esclarece que, "são assim dois os setores ativos desta unidade conjuntural destinada ao apoio do ACES Espinho/Gaia - o Centro de Vacinação de Espinho (CVC) e o call center para agendamento local da vacinação e rastreamento de contactos de risco, envolvendo mais de 20 funcionários do município, além dos médicos e enfermeiros contratados pela autarquia".