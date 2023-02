Espinho vai ter edifício para Dispositivo de Salvamento Aquático

Salomão Rodrigues Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O Município de Espinho prepara-se para construir um edifício que servirá de Base do Dispositivo de Salvamento Aquático (DSA) e também como Unidade Local de Formação da Escola Nacional de Bombeiros, especializada na área do salvamento aquático. Até agora, são os armazéns de pesca que servem de base improvisada a este dispositivo de socorro aquático.

O memorando de entendimento com vista à construção e constituição de uma Base do Dispositivo de Salvamento Aquático (DSA) vai ser assinado neste sábado. Já em 2019, o Município tinha assinado um protocolo com os Bombeiros do Concelho de Espinho para garantir a existência deste serviço.

Desde então, o dispositivo operacional do salvamento aquático serve-se dos armazéns de pesca existentes na Praia dos Pescadores, na freguesia de Silvalde.

PUB

Em comunicado, os bombeiros lembram que, face a este constrangimento, e de forma a dignificar a atividade e aumentar o nível de prontidão do DSA, "o Município de Espinho está agora disponível para fazer nascer um novo edifício junto dos armazéns de pesca em Silvalde". O projeto está já "validado pela Agência Portuguesa do Ambiente", acrescentam.

A existência do novo edifício, "aliada à realidade territorial, experiência acumulada, modelo operacional implementado e recursos especializados existentes, torna Espinho um 'spot' privilegiado e adequado para a constituição de uma Unidade Local de Formação da Escola Nacional de Bombeiros".

O DSA é um dispositivo especializado com diferentes graus de prontidão ao longo de todo o ano, garantindo a intervenção em toda a frente de praia do concelho e o apoio especializado aos nadadores salvadores durante a época balnear.

Desde a sua criação, já respondeu a 212 ocorrências, entre as quais 54 salvamentos de náufragos.