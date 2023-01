Estrada que liga Espinho a Esmoriz cortada após desabamento de terras

João Nogueira Hoje às 15:00 Facebook

O mau tempo provocou, na manhã desta segunda-feira, o desabamento de terras e o corte da via, na Rua 1º Urbanização Engenho Velho, em Espinho. Segundo os bombeiros, a estrada que liga Espinho a Esmoriz está intransitável por tempo indeterminado e a causar constrangimentos no trânsito.

De acordo com os Bombeiros do Concelho de Espinho, "a derrocada aconteceu mesmo ao lado de uma ponte, e a estrada acabou por aluir, provocando grande risco na circulação do trânsito no local".

A via encontra-se interdita por tempo indeterminado, desde a rotunda na rua Gondosende até ao cruzamento da Urbanização do Engenho Velho.

O alerta foi dado às 10.32 horas, não havendo feridos a registar. Os bombeiros acrescentam que o corte da via deve prolongar-se por algum tempo, dado ao risco elevado.

Neste momento, "a Proteção Civil e os municípios estão a avaliar a situação", acrescentou a mesma fonte. Além dos Bombeiros do Concelho de Espinho, no local estão os Bombeiros de Esmoriz (Ovar), a PSP de Espinho, a GNR e a Proteção Civil.