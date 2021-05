Falsos recenseadores tentam burlar em Anta e Guetim

Salomão Rodrigues Hoje às 15:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas mulheres têm contactado alguns idosos na União de Freguesias de Anta/Guetim, com o pretexto de estarem a efetuar os Censos. A Junta alerta para o facto de o recenseamento estar já concluído.

Ao JN, o autarca Nuno Almeida explica que a Junta de Freguesia "foi alertada para a presença de duas pessoas a fazerem-se passar por recenseadores dos Censos 2021, com o objetivo de entrar em casa dos cidadãos."

Diz que a situação já foi reportada às autoridades, que vão reforçar o patrulhamento e procurar evitar que a situação se repita.

"O recenseamento de Anta e de Guetim está concluído, com uma cobertura de 100% dos alojamentos, pelo que o trabalho dos recenseadores na rua está concluído", alerta.



"Se identificar algum comportamento suspeito, contacte de imediato as autoridades e, em caso algum permita a entrada de estranhos dentro da sua habitação", apela o autarca, referindo que, apesar das situações reportadas, não há registo de casos de burla, já que as pessoas contactadas estranharam o facto de terem de fornecer novamente os elementos necessários.

"Num caso disseram que a anterior recenseadora tinha sido despedida e que era necessário fazer tudo de novo", explicou Nuno Almeida.

As falsas recenseadoras têm também solicitado para entrarem dentro das habitações.