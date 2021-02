Alfredo Teixeira Hoje às 09:44 Facebook

Uma pessoa ficou gravemente ferida, na manhã desta quarta-feira, num acidente na A29, em Espinho.

De acordo com a Brigada de Trânsito da GNR, um primeiro despiste de um pesado de mercadoria ocorreu no sentido Sul/Norte daquela autoestrada. O alerta foi dado pelas 7 horas.

No sentido contrário e no mesmo local e na mesma altura, três outros acidentes resultaram no ferido grave, que foi transportado para o hospital.