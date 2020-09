Feto encontrado em ETAR de Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 20:43 Facebook

Um feto do sexo masculino foi encontrado, na madrugada desta quarta-feira, na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Paramos, Espinho.

Pela uma hora, os funcionários que se encontravam de serviço, a fazer a separação dos resíduos sólidos, confrontaram-se com a presença do feto entre os resíduos que ali se acumulavam.

O JN apurou que se trata de um feto com cerca de cinco meses, do sexo masculino.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência, sendo o feto posteriormente transportado para o gabinete do Instituto de Medicina Legal, na Feira, depois da autorização do Delegado de Saúde que esteve também no local.

A ETAR de Paramos recebe os esgotos de Espinho, Santa Maria da Feira e Ovar.