Funcionárias escapam por pouco a queda de teto na câmara de Espinho

O teto do gabinete dos recursos humanos da Câmara de Espinho colapsou, parcialmente, esta terça-feira de manhã. Duas funcionárias escaparam a tempo.

Cerca das 8.30 horas, as duas funcionárias que se encontravam no gabinete dos Recursos Humanos da Câmara de Espinho ouviram um barulho repentino vindo do teto.

O teto do gabinete dos Recursos Humanos da Câmara de Espinho colapsou esta terça-feira de manhã Foto: DR

Suspeitando que o teto podia vir a ceder, saíram de imediato do local tendo, logo de seguida, acontecido a queda de pedaços de cimento e gesso. Inclusive sobre o sítio onde se encontravam as funcionárias antes de fugirem.

Fonte da autarquia informou, ao JN, que estão a ser apuradas as causas deste colapso do teto, sendo que os serviços vão ser realocados a outro gabinete enquanto decorrem as necessárias obras de beneficiação.