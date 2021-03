Salomão Rodrigues Hoje às 12:59 Facebook

Um golfinho já sem vida foi encontrado, esta segunda-feira de manhã, na Praia do Pau da Manobra, em Silvalde, Espinho.

Esteve no local a Polícia Marítima e, pelas 13 horas, aguardava-se a chegada de elementos do Centro de Recolha de Animais Marinhos do Norte.