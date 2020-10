S.R. Hoje às 21:20 Facebook

Um homem com cerca de 60 anos morreu, esta terça-feira ao final da manhã, na freguesia de Silvalde, Espinho, vítima de um acidente de trabalho.

A vítima estaria na companhia de um filho a fazer uma pequena reparação numa habitação, quando se desequilibrou e caiu do andaime, batendo com a cabeça numa churrasqueira. O óbito foi declarado no local.