Os Bombeiros Voluntários de Espinho estão a combater um incêndio que deflagrou ao início da tarde desta quinta-feira numa fábrica de madeiras, em Espinho. Não há feridos a registar.

De acordo com fonte da corporação dos Bombeiros Voluntários de Espinho, as chamas deflagraram às 14.08 horas desta quinta-feira. Na altura, a fábrica, na Rua da Lomba, em Paramos, Espinho, estava em funcionamento, com funcionários no interior. Nenhum deles terá ficado feridos.