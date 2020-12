Salomão Rodrigues Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma habitação situada em Silvalde, Espinho, ficou inabitável na consequência de um incêndio ocorrido esta quinta-feira à tarde.

As causas do incêndio, que deixaram a casa inabitável devido ao fumo intenso que se propagou por todas as habitações, estavam ainda por apurar.

Os bombeiros do concelho de Espinho conseguiram resgatar um cão e um gato.