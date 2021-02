Incêndio desaloja seis pessoas em Espinho. Uma tem covid-19

Salomão Rodrigues Hoje às 12:52 Facebook

Seis pessoas ficaram desalojadas devido a um incêndio ocorrido, esta segunda-feira de manhã, na freguesia de Anta, Espinho. Uma delas foi transportada para o Hospital da Feira.

O incêndio atingiu uma das divisões da casa das seis vítimas, todas da mesma família, provocando fumo intenso, que lhes causou intoxicação.

Os feridos, um dos quais infetados com covid-19, foram prontamente assistidos no local pelos bombeiros do concelho de Espinho e uma das pessoas foi transportada para o Hospital S. Sebastião, na Feira.

Vão ser realojados temporariamente no antigo quartel dos bombeiros, onde devem permanecer nos próximos dias até que a habitação reúna novamente condições para receber a família.

Foi, ainda, possível resgatar um cão, que foi levado para o hospital veterinário dos Carvalhos, e um gato. Um periquito que estava na habitação acabou por morrer.

Estiveram no local os bombeiros do concelho de Espinho, PSP e Proteção Civil, num total de 14 operacionais.