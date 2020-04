Incêndio atinge casa em Espinho, moradores saem ilesos

Salomão Rodrigues e Catarina Silva Hoje às 21:48 Facebook

Um incêndio deflagrou, na noite deste sábado, numa habitação na rua 62 em Espinho. Não há registo de feridos.

À chegada dos bombeiros, já a habitação estava completamente tomada pelas chamas. Os moradores conseguiram sair a tempo e ficaram ilesos. O fogo atingiu sobretudo o piso superior e as águas furtadas da habitação. As chamas propagaram-se aos telhados de três habitações.

No local estiveram 31 elementos dos bombeiros do concelho de Espinho e de Esmoriz, apoiados por 10 viaturas. A casa fica num corredor de habitações devolutas, esta teria sido restaurada e era a única habitada. Os bombeiros tentam evitar que o fogo se alastre, até porque há um prédio próximo. Entretanto, também os bombeiros de Ovar acorreram ao local com uma auto escada.